مجلة الجيش.. “انسجام تام بين مؤسسات الدولة في مواجهة التحدّيات الداخلية والخارجية” الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في مسار الاصلاحات وتكريس دولة القانون

جاء في افتتاحية مجلة الجيش لعدد شهر ديسمبر التي عُنوِنت بـ ” إنجازات في مستوى التطلعات” ، أن الجزائر شهدت تطورا لافتا على مستويات وأصعدة عدة مؤكدة ان الرئيس تبون منذ انتخابه قبل 3 سنوات، وهو يباشر تنفيذ الالتزامات التي وعد بها الشعب الجزائري خلال برنامجه الانتخابي والذي تضمن 54محورا، مما مكّن الجزائر من قطع خلال هذه الفترة أشواطا معتبرة في مسار الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وترسيخ دعائم الديمقراطية وتكريس دولة القانون بهدف إرساء أسس جزائر جديدة.

وأضافت افتتاحية الجيش انه بعد استكمال البناء المؤسساتي تفرغت الجزائر للمسائل ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي واستعادة المكانة خارجيا ، وأوضحت مجلة الجيش في افتتاحيتها أن كل الدلائل والمؤشرات تثبت اليوم ان خطة التقويم الوطنيتسير بخطى ثابتة وموثوقة نحو استكمال بناء الجزائر الجديدة على أرض الواقع.

ومن ثم أكدت الافتتاحية ، إلى أن هذه الإصلاحات العميقة والتوجه الجديد للدولة في كل الميادين منحت الشعب الجزائري أملا كبيرا في غد أفضل.

كما قالت الافتتاحية انه يتبين جليا الان الانسجام بين مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

كما عرّجت افتتاحية الجيش على أن مخاطبة الرئيس دوريا للشعب الجزائري عبر وسائل الاعلام لاطلاعه على المستجدات، وما تحقق وما ينتظر تحقيقه في إطار خطة متبصرة .

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الرئيس تبون انتهج خطابا جامعا إلى جانب أخلقة السياسة والحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد ضمن خطته لإصلاح شامل للدولة والمؤسسات، مؤكدة التزام رئيس الجمهورية في بناء اقتصاد قوي ومتنوع يخلق الثروة ويوفر فرص العمل ويعزز الأمن الغذائي، وتأمينه من التبعية للمحروقات.

وبخصوص الدفاع وفي اطار التوجه نحو التجديد، تحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع ، لم يتخلف الجيش عن هذا المسعى الوطني .

و أضافت مجلة الجيش “يواصل الجيش الوطني الشعبي في تنفيذ المهام الكبرى والنبيلة المنوطة به باحترافية واقتدار من خلال الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الترابية والوحدة الشعبية.

كما أكدت الافتتاحية على مساهمة الجيش الوطني في إعطاء دفع قوي لمسيرة التنمية الاقتصادية في الشق المتعلق بالصناعة العسكرية بهدف ترقية القطاع وجعله في خدمة الأمن والدفاع الوطنيين هذا الامتياز تحقق بالصرامة والعزيمة .

وخلصت مجلة الجيش إلى أن تقوية أسس الجزائر الجديدة والدفع بها نحو تحقيق المزيد من الانجازات هي مسؤولية جميع الجزائريين في ظل راهن إقليمي ودولي متقلب يستدعي أكثر من أي وقت مضى تمتين اللحمة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية.

فايزة سايح

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