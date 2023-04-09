مجلة الجيش: الشباب الجزائري سيتمكن من كسب المعركة الجديدة مهما عظمت

وأفادت المجلة في افتتاحيتها :“وفي وقت تحرز فيه الجزائر تقدما بخطى ثابتة في مسار بناء الجزائر الجديدة بمساهمة بناتها وأبنائها، فإن الشباب الجزائري، سيتمكن اليوم من كسب المعركة الجديدة مهما عظمت”.

وأضافت إفتتاحية مجلة الجيش: “صحيح أن السياقات والظروف تختلف عما كانت عليه في الماضي لكن فهم طبيعة المعركة يعد انتصارا في حد ذاته”.

هذا وقد عبر الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عن هذا التوجه الخالص. حينما حث شبابنا على التسلح بالوعي الدائم والعلم النافع والعمل المخلص ورص الصفوف من أجل هذه المعركة. حتى يكونو في مستوى ثقة شعبهم وفي مستوى متطلبات الحفاظ على وديعة شهداء الثورة وشهداء الواجب الوطني

رمزي أحمد توميات