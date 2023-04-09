مجلة الجيش: الشباب الجزائري سيتمكن من كسب المعركة الجديدة مهما عظمت

9 أبريل، 2023

أكدت افتتاحية مجلة الجيش على أن الشباب الجزائري، سيتمكن اليوم من كسب المعركة الجديدة مهما عظمت، مثلما فعل سليله بالأمس عندما تصدى لكل الصعاب والمحن.

وأفادت المجلة في افتتاحيتها :“وفي وقت تحرز فيه الجزائر تقدما بخطى ثابتة في مسار بناء الجزائر الجديدة بمساهمة بناتها وأبنائها، فإن الشباب الجزائري، سيتمكن اليوم من كسب المعركة الجديدة مهما عظمت”.

وأضافت إفتتاحية مجلة الجيش: “صحيح أن السياقات والظروف تختلف عما كانت عليه في الماضي لكن فهم طبيعة المعركة يعد انتصارا في حد ذاته”.

هذا وقد عبر الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عن هذا التوجه الخالص. حينما حث شبابنا على التسلح بالوعي الدائم والعلم النافع والعمل المخلص ورص الصفوف من أجل هذه المعركة. حتى يكونو في مستوى ثقة شعبهم وفي مستوى متطلبات الحفاظ على وديعة شهداء الثورة وشهداء الواجب الوطني

رمزي أحمد توميات

 

9 أبريل، 2023

مقالات ذات صلة

الاحتفال بالذكرى المزدوجة ل 20 أوت 1955- 1956 في جو من التضامن الرائع

19 أغسطس، 2021

هذه أسعار سيارات “FIAT” في الجزائر

19 مارس، 2023

عاجل/ تهريب أميرة بوراوي موضوع محادثة هاتفية بين رئيس الجمهورية ونظيره الفرنسي

24 مارس، 2023

فتح باب الترشح لشغل منصب أمناء عامين في المجالس القضائية

8 أكتوبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: