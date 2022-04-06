أكدت مجلة الجيش على أن مفارز الجيش حققت مؤخرا نتائج باهرة في مجال مكافحة الإرهــ.اب، مبرزة أن العمل الجبار الذي تنجزه قوات الجيش سيكتمل بتحييد امتدادات فلول بقايا الإرهـ.اب وأفكاره الهدامة.

وأوضحت مجلة الجيش، أن هذا العمل سيكتمل بفضح الاعيب الخونة وممارساتهم الدنيئة، وبفضح سعي الخونة لاستغلال سذاجة البعض للتأثير عليهم وتجنيدهم في مشروع وهمي.

كما أكدت مجلة الجيش على أن الخونة يريدون عبثا ضرب أركان الدولة ومؤسساتها بما فيها الجيش الوطني الشعبي الذي يظل عصيا من أن تطاله مثل تلك المحاولات الخسيسة التي يقف وراءها أناس تاهت بهم السبل وآثروا الانخراط في أعمال عدائية مفضوحة ضد بلادنا ومؤسساتها. مستعينين ببعض القوى الأجنبية التي لا تخفي عداءها لبلادنا..

وأوضحت المجلة في عددها الأخير، أن العملية الأخيرة المنفذة في ولاية سكيكدة، تعكس نجاعة المقاربة التي ينتهجها الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة الإرهاب والكفاءة العملياتية التي تميز أفراد قواتنا المسلحة وكذا الإرادة الصلبة التي تحدوهم للقضاء على ما تبقى من فلول الإرهاب.

وأضافت مجلة الجيش أن هذا العمل الجبار سيكتمل بتحييد امتدادات فلول بقايا الإرهاب وأفكاره الهدامة، من خلال فضح ألاعيب الخونة وممارساتهم الدنيئة وسعيهم لاستغلال سذاجة البعض. للتأثير عليهم وتجنيدهم في مشروع جهنمي يستهدف عبثا ضرب أركان الدولة ومؤسساتها. بما فيها الجيش الوطني الشعبي

وتابعت المجلة:”فبعد إحباط محاولات سابقة للنيل من الدولة الجزائرية ومؤسساتها، هاهو الشعب الجزائري يكتشف تفاصيل مؤامرة أخرى تحاك ضد بلادنا انطلاقا من الخارج. والمدبرة من قبل منظمة إرهابية يستعمل أحبارها أساليب قذرة وحملات عدائية مغرضة تنم عن حقد دفين اتجاه الجزائر وشعبها”.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...