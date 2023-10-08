مجلة الجيش: الجزائر ستبقى دائما وفية لمبادئھا من أجل عالم يسوده السلم والأمن و تكريس حق الشعوب في الحرية و السيادة على أراضيھا

أكّدت مجلة الجيش في افتتاحية عددها الأخير، أن الجزائر ستبقى على الدوام، وفية لمبادئھا الراسخة ونضالھا من أجل عالم يسوده السلم والأمن وتكريس حق الشعوب في التمتع بالحرية والاستقلال والسيادة على أراضيھا.

و قالت المجلة في افتتاحيتها، ” تمر ھذا الشھر 61 سنة على انضمام بلادنا لھيئة الأمم المتحدة يوم 8 أكتوبر 1962 ، أشھرا قليلة بعد استعادة سيادتھا، حيث ر فعت الراية الوطنية لأول مرة أمام مبنى الھيئة الأممية، وجاء ترسيم ھذا التاريخ ” يوما وطنيا للدبلوماسية ” عرفانا للجھود المضنية التي بذلتھا دبلوماسيتنا منذ ثورتنا التحريرية المظفرة، وتثمينا لرصيدھا النضالي وتجربتھا الثرية، وكذا بالنظر إلى مواقف بلادنا الم شرفة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية”.

فعلى مدى أكثر من ستين سنة، تضيف المجلة، برزت الجزائر على الساحة الدولية بمواقفھا الثابتة والمبدئية، الرامية لإحلال السلم والأمن في عالم متعدد الأقطاب، قائم على التعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في تقرير مصيرھا، ورفض استعمال القوة أو التھديد بھا لحل الأزمات والنزاعات الدولية .

ومكّن ھذا التوجه الدولة الجزائرية بسجلھا الدبلوماسي الحافل والمتميز، حسب افتتاحية مجلة الجيش، من تحقيق انتصارات فارقة، أبرزھا تلك التي أحرزتھا الجزائر الجديدة، بانتخابھا قبل أشھر بأغلبية ساحقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لمدة سنتين بدءً من الفاتح جانفي 2024 ، تقديرا لدورھا المحوري في محيطھا الجغرافي، والاحترام الذي تحظى به من قبل المجتمع الدولي نظير مبادئھا الراسخة التي لم تحد عنھا أبدا في مختلف الظروف والسياقات.

و في ھذا الخصوص، أشارت مجلة الجيش في افتتاحيتها، إلى أنه على نھج الرئيس الراحل ھواري بومدين، الذي ألقى خطابا تاريخيا أمام الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في أفريل 1974، رافع رئيس الجمھورية، عبد المجيد تبون، في خطاب شامل تضمن رسائل قوية، خلال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 19 سبتمبر المنقضي، من أجل إرساء نظام دولي جديد، من شأنه ضمان المساواة والتعاون بين الأمم لبلوغ عالم يسوده الأمن والازدھار والرفاھية، مجددا بالمناسبة موقف الجزائر الدّاعي إلى إصلاح مجلس الأمن وفق منھج متكامل، يضمن تمثيلا أكثر شفافية يُمكِّن دول العالم، بما في ذلك النامية منھا من إسماع صوتھا، ومن ثم وضع حد نھائي لما وصفه رئيس الجمھورية في الخطاب ذاته إجحافا تاريخيا مسّ القارة الإفريقية.

حيث أوضح الرئيس تبون في ھذا الخصوص، تضيف المجلة، أن النزاعات والأزمات في العالم “بلغت مستوى غير مسبوق شردت الملايين من الأشخاص و حولت العلاقات الدولية من علاقات تعاون و توافق إلى مواجهات و صدامات، وضعت الهيئات الدولية و المؤسسات الدولية على المحك”، مضيفا أنه، “أمام هذه الصراعات الجيوساسية و الأزمات المتعددة، ضعف مجلس الأمن في السنوات الأخيرة في دوره المحوري الذي قامت عليه الأمم المتحدة و الذي لخّص ميثاق الأمم المتحدة أهم مقاصده في تحميله مسؤولية حفظ السلم و الأمن الدوليين، لاسيما من خلال منع اللجوء إلى القوة و إزالة الاسباب التي تهدد السلم، بالإضافة إلى التسوية السلمية للنزاعات’.

كما دعت الجزائر على لسان رئيس الجمھورية، إلى إعادة تفعيل وتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجھة مختلف التحديات والتھديدات، وتعھّدت بألاّ تدّخر أي جھد في مجلس الأمن لتشجيع اعتماد مقاربات شاملة وتشاركية للمساھمة في معالجة أسبابھا، معتمدة في ذلك على السجل الحافل لدبلوماسيتھا في قيادة الوساطات لتسوية النزاعات ودورھا البارز في إرساء السلم والاستقرار في العالم، تفيد ذات المجلة.

وعلى ھذا الأساس، كشفت افتتاحية مجلة الجيش، أن الجزائر ستكون، محل أنظار العالم عموما والدول العربية والإفريقية خصوصا، وأمام فرصة تاريخية لحشد الدّعم من أجل نصرة القضايا العادلة والدفاع ـ كما فعلت دوما ـ عن حقوق الشعوب التي تكافح من أجل التحرر، وعلى رأسھا الشعبين الفلسطيني والصحراوي، من خلال العمل باتجاه إصدار قرار يعزّز حلّ الدولتين، والوصول لتصفية نھائية للاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية، فضلا عن السعي لإيجاد حلول سلمية وتغليب لغة الحوار، فيما يتعلق بالأزمات في ليبيا ومالي والنيجر والسودان، وفي غيرھا من دول القارة الإفريقية.

وفق المنظور ذاته، تضيف افتتاحية المجلة، عبّر الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عن ھذا التوجّه السليم المتوافق مع حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على مواصلة مسار اكتساب موجبات القوة، دفاعا عن السيادة الوطنية، مثمنا ما حققته الدبلوماسية الجزائرية، النشطة على أكثر من صعيد.

حيث أكد الفريق أول شنقريحة في ھذا السياق، أن ” الإنسان الجزائري الأبي لا يزال يواجه كما في الماضي تحديات لاتقل خطورة عن تحديات الامس، ولايزال يتحلى بنفس العزيمة و الاصرار على الحفاظ على استقلاله و قراره السيد، و السير بثبات على نهج الاسلاف، و عدم الحياد عن مبادئه الثابتة، و قيمته النبيلة، المستلهمة من رصيده التاريخي الزاخر على غرار السعي الدائم لإحلال السلم والسلام في العالم وعدن التدخل في القضايا الداخلية للغير، و كذا مساندة القضايا العادلة، و الشعوب المقهورة و الدفاع عن حقها في تقرير مصيرها بنفسها”، تختم افتتاحية مجلة الجيش.

شرف الدين عبد النور.

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