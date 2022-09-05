مجلة الجيش: الجزائر تسجّل حضورا لافتا على المستوى الدولي

ثمّنت مجلة الجيش في عددها لشهر سبتمبر التتويج الذي حاز عليه المنتخب الوطني العسكري في المسابقة العسكرية الدولية ” الفصيلة المحمولة جوا 2022″ واعتبرت أنّ الجيش الوطني الشعبي كسب الرهان.

كما أكّدت افتتاحية العدد أنّ احتضان الجزائر لهذه المسابقة الدولية التي تنظّم سنويا بروسيا، هي ترجمة لحضور الجزائر المتميّز على الساحة الدولية، وهو نتيجة منطقية للخبرة الكبيرة والكفاءة العالية للجيش الوطني الشعبي في تنظيم مختلف المنافسات والتظاهرات بمختلف أنواعها ومهما كان حجمها.

ولم يقتصر حضور الجزائر على الصعيد الدولي على تنظيم هذه المسابقة العسكرية الدولية، بل سجلت حضورا لافتا من خلال مشاركة الجيش الوطني الشعبي على أعلى مستوى في الندوة العاشرة للأمن الدولي ما أثبت صواب المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب.

وتذهب افتتاحية مجلة الجيش لشهر سبتمبر الجاري أنّ الجزائر تحوّلت بفضل مقاربتها الشاملة في مجال مكافحة الإرهاب إلى فاعل رئيسي ومصدر للأمن والاستقرار ومثال يُقتدى به في مجال مكافحة الإرهاب، مثلما ذهب إليه الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال مرافعته في الندوة العاشرة للأمن الدولي المنعقدة بموسكو بفدرالية روسيا منتصف أوت الماضي لصالح التكفّل بالأزمات في إفريقيا والعالم، حيث تناول في كلمته عبر تقنية التحاضر عن بعد، خصوصيات التحديات الأمنية التي تواجهها القارة الإفريقية عموما ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، وأكّد في ذات السياق –تُضيف الافتتاحية- على ضرورة أن يعي المجتمع الدولي أهمية الحفاظ على الأمن الدولي.

وخلصت مجلة الجيش في افتتاحية عدد سبتمبر إلى أنّ النجاح المحقّق على مختلف المستويات هو ثمرة السياسية الرشيدة المنتهجة من طرف السلطات العليا للبلاد بقيادة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون ونظرته السديدة بشأن القضايا الأمنية والدولية.

وليد بحري

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