مجلة الجيش: الجزائر الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو وجهتها السليمة بعد 04 سنوات من انتخاب رئيس الجمهورية

مجلة الجيش: الجزائر الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو وجهتها السليمة بعد 04 سنوات من انتخاب رئيس الجمهورية

صدرت اليوم الخميس افتتاحية عدد ديسمبر لمجلة الجيش تحت عنوان الجزائـــــــــر الجديدة…..توجــه وطنــــي ومواقف مشرفـة.

وجاء في نص الافتتاحية :”نستحضر في هذا الشهر الذكرى الثالثة والستون لمظاهرات الحادي عشر ديسمبر 1960، التي أثبتت تصميم الشعب الجزائري وإصراره على كسر أغلال العبودية وأكدت التفافه حول ثورته بقيادة جبهة وجيش التحرير الوطنيين”.

وأبرزت المجلة أن هذا الحدث التاريخي هو مناسبة نستلهم من أسلافنا الميامين أروع العبر في قوة الإرادة ونكران الذات والتصميم على بلوغ الأهداف والمرامي مهما كانت التحديات وهو سانحة لتجديد العهد بالثبات على نهجهم وصون وديعتهم

وأكدت الافتتاحية أن الجزائر الجديدة تسير بعد أربع سنوات من انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، بخطى ثابتة نحو وجهتها السليمة على مختلف المستويات وفــي شتى المجـالات فــي كنف الأمــن والاستقرار والسكينة؛

وأضافت مجلة الجيش:” بلادنا وصلت إلى نقطة اللارجوع للدفاع بشراسة على سيادتها، وما عدا القوة الإلهية القاهرة، لا توجد قوة في العالم تضغط على الجزائر »

هذا و تستند مواقف الجزائر دوما إلى ما تمليه السيادة الوطنية والمصلحة العليا للوطن، كما تمكنت الجزائر من تجاوز العديد من الأزمات والمنعرجات الحاسمة وخرجت منها أكثر قوة وعزيمة، وستعرف حتما كيف ترفع مختلف التحديات مهما كان نوعها ومصدرها، بفضل قوة وإيمان رجالها ومنهم أبناء الجيش الوطني الشعبي

كما يواصل أبناء الجيش الوطني الشعبي بنفس روح الالتزام والتفاني، تأدية مهامهم النبيلة في حفظ أمن الجزائر واستقرارها وتطوير قواتنا المسلحة عاقدين العزم على أن يكونوا على الدوام في مستوى ثقة الوطن والشعب، غايتهم الأسمى تثبيت وترسيخ أمن الجزائر وحفظ وحدتها الترابية والشعبية، وفاء لتضحيات الملايين من الشهداء الأبرار الذي سقطوا في ميدان الشرف ليبقى الوطن شامخا آمنا

رمزي أحمد توميات

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