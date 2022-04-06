أكد العدد الأخير من مجلة الجيش، على أن اعترافات الخائن محمد عزوز بن حليمة تعتبر ضربة موجعة للخونة.

وأفادت مجلة الجيش :”شهد شاهد من أهلهم عندما أعترف أن هدف المرتزقة عباد طوطهم الدرهم هو تكسير المؤسسة العسكرية”.

وشددت المجلة على أن هذه العصابة أصبحت محل سخرية و ازدراء الوطنيين العقلاء و إلا كيف تفسر حرب الفيديوهات المندلعة بين أفراد الفصيلة الطوطمية.

وفي نفس السياق، أكدت مجلة الجيش في عددها الأخير على أن أموال البايبال تغير الطباع و تسيل اللعاب و تؤجج عواطف الأحرار.

كما أبرزت المجلة أن أبناء و أقارب الأحرار يقطنون العواصم الأوروبية و يعيشون حياة البذخ و يستفيدون من أموال البايبال و من الحماية التي توفرها لهم مخابرات دول الإقامة طالما الأولياء رهن الخدمة و الطاعة.

ليديا كبيش