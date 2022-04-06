مجلة الجيش: اعترافات الخائن بن حليمة تعتبر ضربة موجعة للخونة

6 أبريل، 2022
أكد العدد الأخير من مجلة الجيش، على أن  اعترافات الخائن محمد عزوز بن حليمة تعتبر ضربة موجعة للخونة.
وأفادت مجلة الجيش :”شهد شاهد من أهلهم عندما أعترف أن هدف المرتزقة عباد طوطهم الدرهم هو تكسير المؤسسة العسكرية”.
وشددت المجلة على أن هذه العصابة أصبحت محل سخرية و ازدراء الوطنيين العقلاء و إلا كيف تفسر حرب الفيديوهات المندلعة بين أفراد الفصيلة الطوطمية.
وفي نفس السياق، أكدت مجلة الجيش في عددها الأخير على أن أموال البايبال تغير الطباع و تسيل اللعاب و تؤجج عواطف الأحرار.
كما أبرزت المجلة أن أبناء و أقارب الأحرار يقطنون العواصم الأوروبية و يعيشون حياة البذخ و يستفيدون من أموال  البايبال و من الحماية التي توفرها لهم مخابرات دول الإقامة طالما الأولياء رهن الخدمة و الطاعة.
ليديا كبيش
6 أبريل، 2022

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