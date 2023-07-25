مجزرة مرورية أخرى: 04 وفيات و29 جريح في حادث مرور بالبيض

عاش الطريق الوطني رقم 06 بمنطقة قرية مصباح ببلدية الخيثر بولاية البيض، حادثا مروريا مميتا، اثر انحراف حافلة لنقل المسافرين عن مسارها.

وحسب مصالح المديرية العامة للحماية المدنية، فإن هذا الحادث المأساوي أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين، وذلك في حدود الساعة ال00 سا و15 دقيقة، والتي تشغل خط سعيدة- بشار، يأتي هذا بعد المجزرة التي عرفها مؤخّرا الطريق الوطني رقم 1 بتمنراست، اثر حادث مرور متبوع بحريق أدى إلى وفاة 34 شخص وإصابة 12 آخرين.

سيدعلي.ه

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