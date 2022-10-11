مثول 23 متورط في قضايا المضاربة أمام قسم مكافحة الإرهاب

مثل 23 شخص متورط في قضايا متعلقة بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية الواسعة الاستهلاك يوم أمس أمام نيابة محكمة سيدي أمحمد بقسم مكافحة الإرهاب، حسبما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وجاء في نص البيان:” أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية،يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن الرأي العام انه في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية الواسعة الاستهلاك تم تقديم الاثنين الموافق لـ10 أكتوبر 2022 أمام نيابة سيدي أمحمد قسم مكافحة الإرهاب 23 متورطا في 5 قضايا ذات الصلة”.

وأوضح المصدر، أن قضايا المضاربة واردة من ولايات بومرداس و تبسة، سوق اهراس، الجلفة وورقلة، حيث تمت متابعتهم عن طريق إجراءات التحقيق القضائي بجنايتي المضاربة غير المشروعة المرتكبة من قبل جماعة إجرامية منظمة والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني طبقا لنصوص المواد 13 و15 من قانون المضاربة غير المشروعة و15 من قانون مكافحة التهريب مع التماس إصدار أوامر إيداع ضدهم.

وبعد سماعه للمتهمين، أصدر قاضي التحقيق أوامر إيداع في حق 18 منهم مع وضع 4 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك شخص واحد في حالة الإفراج، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

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