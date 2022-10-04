مثول 102 متهم بسحل وقتل الشاب جمال بن اسماعيل أمام المحكمة في هذا التاريخ

4 أكتوبر، 2022

من المرتقب أن تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، بتاريخ 15 نوفمبر المقبل، قضية الشاب “جمال بن اسماعيل”. الذي تم حرقه وقتله والتنكيل بجثته بمنطقة الاربعاء نايت ايراثن بولاية تيزي وزو.

وتورط في القضية التي أصبحت في وقتها قضية رأي عام، 102 شخص منهم 99 متهم موجودون رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش.

في حين تأسست كل من مديرية اتصالات الجزائر ولاية تيزي وزو كطرف مدني إضافة إلى كل من والد الضحية جمال . إلى جانب 23 شخص آخر من ضحايا الاحداث التي عرفتها منطقة الاربعاء ناثيراثن.

رمزي أحمد توميات

4 أكتوبر، 2022

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