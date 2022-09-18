مثول مدير مجمع النهار انيس رحماني اليوم امام مجلس القضاء بالعاصمة 

يخضع اليوم كل من المتهم الرئيس المدير العام لمجمع النهار محمد مقدم و المعروف اعلاميا باسم انيس رحماني وكدا رجل الاعمال وصاحب شركة سيما موتورز المتهم محي الدين طحكوت لمحاكمة عن بعد بسبب تواجدهما بالسجن خارج اقليم العاصمة و دلك بتهمة تبييض الاموال و الاثراء غير المشروع و غيرها .

و كان قد اصدر قاضي الدرجة الاولى بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد في حق المتهمين حكما قضائيا بالسجن لمدة عشر سنوات حبسا نافدا محل استئناف امام هيئة المجلس .

حورية سعداوي