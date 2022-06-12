نظمت الجالية الصحراوية وحركة التضامن في المملكة المتحدة، مظاهرة أمام السفارة المغربية في لندن، للتنديد بسياسة فرض الأمر الواقع التي يقوم بها الإحتلال المغربي في الصحراء الغربية والجرائم التي يرتكبها بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق في حق المدنيين العزل.

ورفعت المظاهرة شعارات منددة بإنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وبالأعمال الإنتقامية في حق السجناء السياسيين الصحراويين والنشطاء والإعلاميين.

بالإضافة لرفضهم لكل الإتفاقات المبرمة من قبل لندن وباقي الدول الأوروبية التي يتم بموجبها إستغلال موارد الإقليم دون موافقة مع الشعب الصحراوي وممثله الشرعي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.

كما وجهت رسائل مباشرة إلى الحكومة البريطانية تدعوها إلى ترجمة تأييدها لممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، من خلال إجراءات ملموسة على مستوى مجلس الأمن من أجل الضغط لتنفيذه على الأرض، بإعتباره النقطة المركزية بمسار التسوية منذ البداية إلى اليوم.

وشدد المتظاهرون على أن السبيل الوحيد لحماية المدنيين الصحراويين وضع حد للجرائم في الأراضي المحتلة وإحترام سيادة القانون الدولي، يكمن في تكثيف الجهود من أجل الضغط على الإحتلال المغربي للإنصياع لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في سياق تصفية الإستعمار.

كما جددت الجالية الصحراوية وحركة التضامن في المملكة المتحدة التعبير عن تضامنها مع جماهير شعبنا في مخيمات اللاجئين وفي الأراضي المحتلة والمعتقلين السياسيين في سجون الإحتلال المغربي ومع مقاتلي الجيش الشعبي الصحراوي.

وعرفت للمظاهرة التي نُظمت أمام سفارة الإحتلال في العاصمة لندن حضور ممثلين عن البعثة الصحراوية وممثلي لمختلف حركات التضامن وطلبة والجالية الصحراوية ومتضامنين من موريتانيا وجنسيات أخرى.

ليديا كبيش

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