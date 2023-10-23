مباحثات جزائرية-نمساوية حول تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة

مباحثات جزائرية-نمساوية حول تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة

إستقبل الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، عبد الكريم عويسي، أمس الأحد، بمقر الوزارة، وفد برلماني نمساوي، بقيادة رئيس المجموعة البرلمانية الثنائية ” النمسا- شمال إفريقيا”، نيكو مارشيتي، وهذا بحضور سفيرة النمسا لدى الجزائر.

وتركزت المباحثات بين الطرفين حسب بيان وزارة الطاقة، على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة ولاسيما المحروقات (الغاز الطبيعي) والطاقات الجديدة والمتجددة والتحول الطاقوي بالجزائر.

كما ناقش الطرفان حسب ذات المصدر، فرص الأعمال والاستثمار وسبل ووسائل تبادل التجارب والخبرات بين شركات البلدين، خاصة فيما يتعلق بتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة.

و قدّم الامين العام لوزارة الطاقة، بهذه المناسبة، لمحة عن استراتيجية تطوير قطاع الطاقة والمناجم، ولاسيما في مجال تكثيف استكشاف واستغلال المحروقات، وكذا في مجال تنمية قطاع الطاقات الجديدة والمتجددة بالجزائر.

وفي هذا الصّدد، دعا عبد الكريم عويسي، الشركات النمساوية الى تعزيز وتكثيف التبادلات مع مؤسسات القطاع للاستثمار في المشاريع الصناعية الطاقوية والمنجمية بالجزائر وخلق شراكات متبادلة المنفعة، يضيف المصدر ذاته.

من جانبه، أعرب مارشيتي عن استعداد واهتمام بلاده لتطوير علاقات التعاون مع الجزائر وتعزيز المشاورات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات.

شرف الدين عبد النور

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