مباحثات جزائرية-مصرية في مجال التعليم العالي

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، محمد ايمن احمد عاشور أحمد.

وجاء ذلك على هامش مشاركته في اشغال قمة مجموعة 77+ الصين، المعنونة تحديات التنمية الحالية دور العلم والتكنولوجيا والابتكار، يومي 15 و16 سبتمبر 2023.

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي فات بداري تباحث مع نظيره المصري سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين والتعليم العالين والبحث العلمي، لاسيما الذكاء الاصطناعي، الاعلام الالي الكمي، النانو تكنولوجي، وحركية هيئة التدريس والطلبة في الاتجاهين.

وتدارس الطرفان أهم الاليات التي يمكن انشاءها والتي قد تسمح من تجسيد وتنفيذ هذا التعاون، لاسيما من خلال ابرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات التعليم العالي الجزائرية ونظيراتها المصرية.

وكذا اعداد عروض تكوين وبحث مشتركة، في مجال التغيرات المناخية، والتكنولوجيات المتقدمة والابتكار، بما يحقق اندماج البلدين في اقتصاد المعرفة

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...