مباحثات جزائرية-كورية حول إمكانيات الشراكة في مجال المحروقات والمناجم

5 ديسمبر، 2023

إستقبل الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، عبد الكريم عويسي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، كيم سونغ مون، نائب وزير شؤون البنية التحتية في وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا.

و استعرض الطرفان، خلال هذا اللّقاء الذي جرى بحضور اطارات من الوزارتين، العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم وكذا مشاريع الشراكة الجارية في الجزائر.

كما ناقش الطرفان حسب بيان وزارة الطاقة والمناجم، آفاق الاستثمار في مجالات الهندسة وإنتاج الكهرباء، وإمكانيات التعاون والشراكة في مجال المحروقات والمناجم ولاسيما الانتاج والمعالجة.

وأبدى الطرفان حسب ذات المصدر، الإرادة المشتركة بين البلدين لتعزيز تعاونهما وتطوير شراكات متبادلة المنفعة تركز على المشاريع التي تدمج إتقان تقنيات الإنتاج، ونقل المعرفة والخبرة، والتكوين والإدماج الوطني.

شرف الدين عبد النور

5 ديسمبر، 2023

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