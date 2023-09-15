مباحثات جزائرية قطرية حول سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الفلاحي

إستقبل محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أمس الخميس، بمقر الوزارة، الشيخ فالح بن ناصر بن أحمد بن علي ال ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، لدولة قطر، و بمعية سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي أحمد نعمه النعمة و الوفد المرافق له، حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الفلاحي، بحضور إطارات من القطاع، حسب ما أورده بيان وزارة الفلاحة.

و يُعّد هذا اللقاء سانحة للإشادة بالعلاقات المتميزة والمتجذرة التي تربط البلدين.

وفي هذا الصدد، استعرض الوزير هني، الاستراتيجية المتَّبَعة و الانجازات المحققة في المجال الفلاحي بالجزائر وكذا أهم المحاور المنتهجة من قبل الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي ورفع الإنتاج الوطني، حسب ذات المصدر.

كما تمحورت المحادثات حول وضعية وأفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون المؤسساتي والشراكة الاقتصادية في عدة مجالات لاسيما التربية الحيوانية والزراعات الاستراتجية و البحث والابتكار و البيئة، يفيد بيان الوزارة.

كما كان اللقاء فرصة لتباحث مختلف فرص الشراكة والتعاون المتاحة في شتى الميادين والتي ترجع بالفائدة على البلدين، للارتقاء إلى مستوى العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، يضيف المصدر ذاته.

وفي نفس السياق، رحب الشيخ فالح بن ناصر بن أحمد بن علي ال ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي لدولة قطر، بما قدّمه له وزير الفلاحة التنمية الريفية من تسهيلات ومرافقة، حيث أكّد على رغبة بلاده في إقامة عدة مشاريع استثمارية في شتى المجالات، لاسيما منها التي تخص الأنشطة والشعب الفلاحية، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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