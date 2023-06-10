مباحثات جزائرية-فنزويلية في مجال الاستغلال الطاقوي والمنجمي

10 يونيو، 2023

عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اجتماع عمل بكاراكاس مع وزير البترول الفنزويلي، بيدرو تليشيا حسب بيان لوزارة الفلاحة.

 

وجاء ذلك خلال الإجتماع، الذي جرى بمناسبة أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية – الفنزويلية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، أين تم استعراض سبل التعاون الثنائي بين البلدين.

وحسب المصدر فقد تناول هذا اللقاء مواضيع ومسائل مشتركة ومهمة تخص تطوير قطاع الطاقة بعث النشاطات المنجمية. بغية الاستغلال الامثل لهذه الثروات التي لها اثار ايجابية على مستوى الاقتصاد الوطني لكلا البلدين.

وتمحور الاجتماع حول سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين الجزائر وفنزويلا. وعرض فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع البترول وتطويره واستغلاله.

في حين تم تسليط الضوء على ضرورة تبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجال الاستغلال الطاقوي والمنجمي. بالإضافة الى اقامة شركات متبادلة المنفعة بالجزائر و خارجها.

رمزي أحمد توميات

10 يونيو، 2023

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