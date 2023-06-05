مباحثات جزائرية-عراقية في المجالين القانوني والقضائي

5 يونيو، 2023

إستقبل وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس الأحد، رئيس المحكمة الإتحادية العليا لجمهورية العراق، القاضي جاسم محمد عبود، رفقة وفد رفيع المستوى، حسب بيان للوزارة.

وق. استعرض الطرفان خلال اللقاء، واقع العلاقات بين البلدين. لاسيما في مجال العدالة وسبل تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي.

هذا ويقوم رئيس المحكمة الاتحادية العليا للعراق، منذ يوم الجمعة الفارط، بزيارة رسمية للجزائر تمتد إلى غاية السادس من الشهر الجاري، بناء على دعوة من نظيره رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج.

رمزي أحمد توميات

 

5 يونيو، 2023

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