مباحثات جزائرية صربية حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية

إستقبل لوناس مقرمان، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، غوران الكسيش، كاتب دولة بوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية صربيا، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، من 15 إلى 17 أفريل الجاري.

و شكّل هذا اللّقاء، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فرصة ثمينة لبحث العلاقات الجزائرية الصربية والسبل والوسائل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين.

كما تبادل الطرفان، بهذه المناسبة، مختلف الرؤى بشأن العديد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

شرف الدين عبد النور