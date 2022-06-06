استقبل اليوم الإثنين وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، سفير المملكة العربية السعودي بالجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فقد تحدث الطرفان عن العلاقات المتميزة والإستراتجية التي تربط الجزائر والمملكة، وكذا سبل تقوية الشراكة خاصة في المجال الزراعي.

وأكد الطرفان على إرادة البلدين لتعزيز علاقات التعاون وتجسيد مشاريع استثمارية في مجال الفلاحة. بالنظر إلى القدرات المتوفرة في الجزائر والفرص المتاحة للمستثمرين.

و في هذا الصدد، استعرض هني الإستراتجية المعتمدة من طرف الحكومة لتطوير القطاع الفلاحي، لاسيما ما تعلق برفع الإنتاج والإنتاجية في الشعب الإستراتجية كالحبوب، واللحوم الحمراء والبيضاء، والحليب وإنتاج الأعلاف.

وغيرها من المنتجات التي تسعى الجزائر من خلال خطة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى تطويرها محليا. من اجل تعزيز أمنها الغذائي وتقليص الواردات، يضيف البيان.

ش.ن

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