مباحثات جزائرية-روسية في هذا المجال

قدم وزير الصناعة، أحمد زغدار، لمحة عن المنظومة التشريعية الجديدة المؤطرة للاستثمار في الجزائر، حسبما أفاد به بيان لوزارة الصناعة.

وحسب نص البيان فقد استقبل زغدار نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، فازيلي أوسماكوف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، أين كشف أن الجزائر تتيح امتيازات وتحفيزات لإقامة استثمارات محلية وأجنبية.

ووفقا للمصدر فقد تطرق المسؤولان، في هذا اللقاء إلى المجالات والفروع الصناعية التي تشكل فرصا للتعاون والشراكة الثنائية المثمرة على غرار الصناعات الميكانيكية، الصناعات الصيدلانية، والصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية.

كما بحث الطرفان العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وروسيا، حيث أكدا إرادة البلدان في تعزيزها خاصة في المجال الصناعي.

ومن جهته، أبدى نائب وزير الصناعة الروسي اهتمام العديد من المؤسسات الروسية لتجسيد شراكات مثمرة في الجزائر.

رمزي أحمد توميات

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