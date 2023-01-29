مباحثات جزائرية-روسية في هذا المجال

29 يناير، 2023

قدم وزير الصناعة، أحمد زغدار، لمحة عن المنظومة التشريعية الجديدة المؤطرة للاستثمار في الجزائر، حسبما أفاد به بيان لوزارة الصناعة.

وحسب نص البيان  فقد استقبل زغدار نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، فازيلي أوسماكوف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، أين كشف أن الجزائر تتيح امتيازات وتحفيزات لإقامة استثمارات محلية وأجنبية.

ووفقا للمصدر فقد تطرق المسؤولان، في هذا اللقاء إلى المجالات والفروع الصناعية التي تشكل فرصا للتعاون والشراكة الثنائية المثمرة على غرار الصناعات الميكانيكية، الصناعات الصيدلانية، والصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية.

كما بحث الطرفان العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وروسيا، حيث أكدا إرادة البلدان في تعزيزها خاصة في المجال الصناعي.

ومن جهته، أبدى نائب وزير الصناعة الروسي اهتمام العديد من المؤسسات الروسية لتجسيد شراكات مثمرة في الجزائر.

رمزي أحمد توميات

29 يناير، 2023

مقالات ذات صلة

الجزائر تراسل الأمم المتحدة وعدة منظمات دولية بخصوص اغتيال رعاياها الثلاث بالصحراء الغربية

5 نوفمبر، 2021

من عين الدفلى.. وزير التعليم العالي يعلن انطلاق تطبيق “ماي باص” لنقل الطلبة

21 نوفمبر، 2022

بيان صحفي/ اتصالات الجزائر تعلن عن إنشاء مركز عملياتي للأمن SOC

10 فبراير، 2020

وزارة الصحة تعلن عن اطلاق دليل للاستعداد الجيد لتسيير الأزمات الصحية

3 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: