استقبل اليوم الاثنين، وزير الإتصال، محمد بوسليماني،، سفير فيدرالية روسيا بالجزائر، إيڨور بيلاييف، أين بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، حسبما أفاد به بيان لوزارة الاتصال.

وأكد الطرفان على ضرورة إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي الإعلامي، بتشجيع التعاون أكثر بين المؤسسات الإعلامية الجزائرية ونظيراتها الروسية من خلال تبادل الخبرات والتجارب.

ومن جهته، أكد وزير الإتصال، على العمل سوية من أجل تطوير العلاقات في مجال الإعلام، والرقي بها إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين

وبدوره، أعرب السفير الروسي عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين، مؤكدا جاهزية روسيا لتعزيز وتيرة التنسيق المشترك في المجال الإعلامي، كما أعرب عن رغبة بلاده في خلق ديناميكية جديدة في المجال الإعلامي.

كما عبر السفير عن.شكره للجزائر على مواقفها الثابثة و المتزنة، وعلى المجهودات المبذولة الرامية إلى المساهمة في حلّ الأزمة الراهنة.

ليديا كبيش

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