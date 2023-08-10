مباحثات جزائرية-روسية في المجال المنجمي

تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع مسؤولي مؤسستين روسيتين في المجال المنجمي، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة.

ويتعلق الأمر بالمعهد الروسي للبحث المنجمي《كربينسكي 》 ومؤسسة الاستكشاف والتنقيب《جيوتاك》، الرائدة في مجال الاستكشاف عن المحروقات والمعادن.

وحضر الاجتماع إطارات من الوزارة وكذا مسؤولي كل من مجمع المناجم “سونارام” والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية “ANAM” ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر “ASGA” .

وتناولت المحادثات سبل التعاون في مجال الاستكشاف والبحث، واستغلال والتكوين المنجمي والصيغ المتاحة لذلك بين المؤسسات الجزائرية الناشطة في هذا المجال ونظيراتها الروسية وكيفية الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات.

وقد قدم الطرف الروسي عرضا عن نشاط كلتي المؤسستين في مجال تخصصهما من استكشاف منجمي ورسم الخرائط الجيولوجية وكذا مجال تعاونهما مع كبريات الشركات الروسية والأجنبية النفطية والمنجمية.

في حين بحث الطرفان إمكانية خلق شراكات بين الطرفين لتجسيد مشاريع للبحث والاستكشاف عن المعادن، ولاسيما المعادن الثمينة والاتربة النادرة الذي أصبح مجالا حيويا واستراتيجيا.

واتفق الجانبان على ابرام اتفاقيات تفاهم من اجل العمل والمتابعة لإنجاز مشاريع ملموسة مفيدة للطرفين، يضيف ذات البيان.

ليديا كبيش

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