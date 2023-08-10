مباحثات جزائرية-روسية في المجال المنجمي

10 أغسطس، 2023

تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع مسؤولي مؤسستين روسيتين في المجال المنجمي، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة.

ويتعلق الأمر بالمعهد الروسي للبحث المنجمي《كربينسكي 》 ومؤسسة الاستكشاف والتنقيب《جيوتاك》، الرائدة في مجال الاستكشاف عن المحروقات والمعادن.

وحضر الاجتماع إطارات من الوزارة وكذا مسؤولي كل من مجمع المناجم “سونارام” والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية “ANAM” ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر “ASGA” .

وتناولت المحادثات سبل التعاون في مجال الاستكشاف والبحث، واستغلال والتكوين المنجمي والصيغ المتاحة لذلك بين المؤسسات الجزائرية الناشطة في هذا المجال ونظيراتها الروسية وكيفية الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات.

وقد قدم الطرف الروسي عرضا عن نشاط كلتي المؤسستين في مجال تخصصهما من استكشاف منجمي ورسم الخرائط الجيولوجية وكذا مجال تعاونهما مع كبريات الشركات الروسية والأجنبية النفطية والمنجمية.

في حين بحث الطرفان إمكانية خلق شراكات بين الطرفين لتجسيد مشاريع للبحث والاستكشاف عن المعادن، ولاسيما المعادن الثمينة والاتربة النادرة الذي أصبح مجالا حيويا واستراتيجيا.

واتفق الجانبان على ابرام اتفاقيات تفاهم من اجل العمل والمتابعة لإنجاز مشاريع ملموسة مفيدة للطرفين، يضيف ذات البيان.

ليديا كبيش

10 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

رئيس الجمهورية لجريدة “لوفيغارو”: قطع العلاقات مع المغرب كان بديلا للحرب والوساطة غير ممكنة بين البلدين

31 ديسمبر، 2022

وزارة الخارجية تسعى لمضاعفة مجهوداتها في التعريف بالمنتوج الجزائري في الخارج

22 أبريل، 2021

التنسيقية العامة لجمعيات الصداقة والتضامن تشدد على ضرورة إعداد خطة عمل رائدة تتماشى مع تحديات المرحلة الراهنة

2 فبراير، 2022

نص البيان الكامل لإجتماع مجلس الوزراء

10 أبريل، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: