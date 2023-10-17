مباحثات جزائرية -تنزانية في مجال المحروقات

أجرى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مباحثات مع وزير الخارجية لجمهورية تنزانيا الاتحادية، جانيوري يوسف مكامبا. السبل والوسائل لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، فقد ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في مجال المحروقات على غرار إمداد تنزانيا بالمحروقات “النفط الخام”. والمواد البترولية وتخزينها وكذا تسير قطاع المحروقات بتنزانيا”.

ووفقا لنص البيان فقد تم التطرق إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الهندسة وتوليد الكهرباء وتطوير شبكة الكهرباء والتكوين في هذه المجالات. وهذا تفعيلا لبنود الاتفاقيات الموقعة في شهر أوت 2023. بين كل من سوناطراك وسونلغاز من جهة، والشركات التنزانية للمحروقات والكهرباء من جهة أخرى.

وبهذه المناسبة جدد وزير الطاقة والمناجم، رغبة الجزائر في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وتكثيف التبادلات مع الدول الإفريقية. لا سيما في إطار استراتيجية التنمية لمجمعي سوناطراك وسونلغاز التي تستهدف انفتاحها على السوق الأفريقية”.

و أكد عرقاب على استعداد الجزائر لدعم تنزانيا ومرافقتها بدرايتها وخبرتها في هذه المجالات، يضيف ذات البيان.

ومن جهتن، أعرب الوزير التنزاني عن اهتمام بلاده الكبير بحضور سوناطراك وسونلغاز لتنمية الاستثمارات في تنزانيا من خلال تعزيز الشراكة المربحة للجانبين في صناعات النفط والغاز والكهرباء.

و أشار مكامبا الى أن البلدين سيعملان بشكل مشترك، في إطار فرق العمل الفنية المكونة، والتي ستكون مسؤولة عن وضع خارطة طريق من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة في أقرب الآجال

ليديا كبيش

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