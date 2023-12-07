مباحثات جزائرية-تانزانية حول تعزيز التعاون الثنائي في مجال التجارة والصادرات

7 ديسمبر، 2023

أجرى وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، خلال مشاركته في الاجتماع الـ12 لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مباحثات مع وزيرة التجارة لجمهورية تانزانيا المتحدة، أشاتو كيجاجا، بحضور سفير الجزائر في جمهورية تانزانيا المتحدة، أحمد جلال، حسب ما أورده بيان وزارة التجارة.

و تمحورت هذه المباحثات حسب ذات المصدر، حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والصادرات، وتبادل الخبرات.

وأكد زيتوني على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين و تسهيل ولوج المنتجات الجزائرية إلى السوق التانزانية، على غرار مواد البناء والمواد الصيدلانية.

كما أعرب الطرفان عن الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وبحث سبل تعزيز الاستثمار المشترك وتطوير القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

7 ديسمبر، 2023

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