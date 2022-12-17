مباحثات جزائرية ايطالية في مجال الاستثمارات السككية و النقل البحري

استقبل اليوم السبت، وزير النقل، كمال بلجود، بمقر الوزارة، سفير الجمهورية الإيطالية بالجزائر، مرفوقا بللمحافظ فوق العادة للشركة الايطالية Italiana per Condotte d’Acqua Spa

وحسب بيان لوزارة النقل، فقد تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي في مجال الشراكة لا سيما في مجال الاستثمارات السككية و النقل البحري.

و في الأخير، اتفق الطرفان على مواصلة الاتصال بهدف تعزيز و ترقية علاقات التعاون الثنائي في مختلف مجالات النقل.

رمزي أحمد توميات

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