مباحثات جزائرية-امريكية في مجال النقل البحري

إستقبل وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين حسب بيان للوزارة.

وتطرق الطرفان، إلى سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الصلة بالقطاع، لاسيما النقل الجوي.

كما تدارس الطرفان الملف المتعلق بفتح خط جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك وكذا سبل تطوير التعاون في مجال النقل البحري والموانىء بالاضافة الى آفاق تطوير التعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية.

هذا وقد تم الإتفاق على مواصلة الإتصال والنقاش بهدف تطوير التعاون الثنائي في مجال النقل بين البلدين يصقف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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