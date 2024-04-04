مباحثات جزائرية-امريكية في مجال النقل البحري

4 أبريل، 2024

إستقبل وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين حسب بيان للوزارة.

وتطرق الطرفان، إلى سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الصلة بالقطاع، لاسيما النقل الجوي.

كما تدارس الطرفان الملف المتعلق بفتح خط جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك وكذا سبل تطوير التعاون في مجال النقل البحري والموانىء بالاضافة الى آفاق تطوير التعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية.

هذا وقد تم الإتفاق على مواصلة الإتصال والنقاش بهدف تطوير التعاون الثنائي في مجال النقل بين البلدين يصقف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

4 أبريل، 2024

مقالات ذات صلة

الجيش الصهيوني يعلن مقتل ضابط "كبير" في المعارك الدائرة شمال غزة

الجيش الصهيوني يعلن مقتل ضابط “كبير” في المعارك الدائرة شمال غزة

2 نوفمبر، 2023

عاجل/ البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء

25 أكتوبر، 2023

لوراري يتوقع أن تتجاوز نسبة المشاركة في التشريعيات المقبلة 50 بالمائة

8 يونيو، 2021

قايد صالح: “كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة”

18 أبريل، 2019
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2024
زر الذهاب إلى الأعلى