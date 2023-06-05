مباحثات جزائرية -إيطالية في مجال الصيد البحري
استقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني بمقر الوزارة سفير إيطاليا بالجزائر، جيوفاني بجليزي.
وحسب بيان لوزارة الصيد البحري، يأتي هذا اللقاء تمهيدا للقاء المرتقب اليوم مع وزير الفلاحة. و السيادة الغذائية والغابات الإيطالي.
وحضر اللقاء إطارات من الوزارة، أين تم استعراض فرص تطوير علاقات التعاون و الشراكة ما بين البلدين في مجالات تربية المائيات البحرية. و كذا المدخلات التي تخص تكاثر صغار سمك القاجوج الملكي وذئب البحر و انتاج الاعلاف.
بالإضافة كذلك إلى تسمين التونة الحمراء وتبادل المعارف والخبرات في مجال التكوين و البحث العلمي التطبيقي.
كما إتفق الطرفان على تنظيم زيارات للمهنيين و المتعاملين الاقتصاديين ما بين البلدين. لتحديد مجالات الشراكة في مجالات الصيد البحري و تربية المائيات
رمزي أحمد توميات