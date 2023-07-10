مباحثات جزائرية أردنية لتعزيز فرص الاستثمار والشراكة

10 يوليو، 2023

استُقبل وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون  من طرف رئيس الوزراء الاردني بشر هاني محمد الخصاونة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الصناعة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها عون الى المملكة الاردنية الهاشمية بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الاردني يوسف محمود الشمالي  السفير الجزائري لدى المملكة الاردنية الهاشمية.

وتمحور هذا اللقاء الجامع قبل افتتاح الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية ، حول واقع العلاقات الاقتصادية والصناعية وآفاق وسبل تطويرها وتعزيزها لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين.

وفي هذا الإطار، اكد الطرفان إرادة بلديهما لدفع وتعزيز علاقات الشراكة والاستثمار بين الجزائر والمملكة الاردنية الهاشمية داعيا المستثمرين ورجال الاعمال إلى تباحث فرص الاستثمار والشراكة على اساس رابح-رابح لاسيما في المجالات الصناعة والطاقة والمناجم والفلاحة والمالية والصحة والانتاج الصيدلاني.

ليديا كبيش

10 يوليو، 2023

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