ما نصّ عليه دفتر شروط ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة: اشتراط عقد حصري مع المُصنّع لمدة 5 سنوات

نص دفتر الشروط المتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة على عدة شروط من بينها عقد بروتوكول اتفاق وكالة حصري مبرم بين المصنع المانح والمكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

ومن بين الشروط الفعلية لممارسة نشاط تصنيع المركبات الجديدة التي حددها المرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الشروط الصادر في الجريدة الرسمية وجود منشآت أساسية لتخزين المركبات وقطع الغيار وورشات خدمات ما بعد البيع بالاضافة الى أماكن العرض.

وتخضع ممارسة نشاط وكلاء الجديدة لإبرام عقد يربط الوكيل بمصنع مانح واحد. ويسبق عملية الحصول على اعتماد ممارسة النشاط إيداع ملف من أجل الحصول على الرخصة المؤقتة التي حددت صلاحيتها بـ 12 شهرا والتي يليها وضع ملف طلب الحصول على الاعتماد. ويتم منح الاعتمادات من قبل لجنة مشكلة من ممثلين عن وزارات الصناعة، الداخلية، المالية، المناجم، التجارة، النقل، التشغيل والبيئة. ويعد الاعتماد الذي يسلمه وزير الصناعة صالحا لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

يذكر أنه تم امس الخميس, نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 76, مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وممارسة نشاط تصنيع المركبات.

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة والمرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.ويأتي نشر هاذين المرسومين تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه الاثنين الماضي اجتماعا لمجلس الوزراء, حيث أمر بـ “نشر دفتر الشروط الخاص بالمصنعين ووكلاء بيع السيارات يوم الخميس 17 نوفمبر”.

فايزة سايح

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