مالي تطلب من فرنسا سحب قواتها فورا من أراضيها

18 فبراير، 2022

ذكر بيان بُثّ عبر التلفزيون الوطني المالي، اليوم الجمعة، أنّ المجلس العسكري الحاكم في مالي طلب من فرنسا سحب قواتها فورا.

وردّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن سحب بلاده لقواتها من مالي سيكون “بطريقة منظمة”، “تخولهم الاستمرار في تأمين حماية لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وقوات أجنبية أخرى في البلاد”.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي بعد قمة في بروكسل إن “الجنود الفرنسيين سينسحبون بطريقة تخولّهم الاستمرار في تأمين حماية لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وقوات أجنبية أخرى في البلاد”. وأضاف “لن أساوم لأي لحظة” على أمنهم.

ش.ن

 

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