ماكي سال رئيس للاتحاد الافريقي يصرح في افتتاح قمة العرب..الوحدة العربية الإفريقية المتجذرة في ثقافتنا

أكد الرئيس السنغالي ماكي سال الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، أن الاتحاد يعمل مع الجامعة العربية منذ نحو 40 عاما من أجل تحقيق الأهداف المشتركة بما فيها القضية الفلسطينية والتي سيظل الاتحاد يدافع عنها كما تدافع الدول العربية.

وأشار الى أن الاتحاد يتقاسم حوكمة عربية ويعمل على تعزيز العمل العربي الإفريقي.وأعرب الرئيس السنغالي في كلمته خلال افتتاح القمة العربية الـ31، عن شكره للرئيس عبدالمجيد تبون على حفاوة الاستقبال بمناسبة انعقاد القمة، وعن تحيته إلى كافة قادة الدول العربية المجتمعين في القمة في هذا اليوم الذي يصادف الذكرى الـ68 لاندلاع الثورة الجزائرية المجيدة، وعن تحيته للجزائريين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية، مشيرا إلى أن هذا اليوم يذكر بمبادئ الوحدة العربية الإفريقية المتجذرة في الثقافة والحضارة من أجل استقلال الشعوب.

كما أكد ماكي سال أن المغرب الكبير هو همزة وصل والاتحاد الإفريقي والعرب يسيرون على خطى واحدة

وتابع رئيس الاتحاد الافريقي قائلا لابد من تعزيز التعاون في مجال الطاقة، الصناعة الصيدلانية والطبية و السكن وندعو شركائنا العرب لمواصلة الجهود المشتركة في إطار الاقتصاد و الاستثمار.

فايزة سايح

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