ماكغورك يؤكد: الشراكة بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية قوية جدا

7 ديسمبر، 2022

أكد منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، على أن الشراكة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية “قوية جدا، مبرزا إرادة البلدين في العمل سويا من أجل تعزيزها أكثر.

وعبر ماكغورك، عن سعادته بتواجده بالجزائر ولقائه بالرئيس تبون وهو اللقاء الذي كان مثمرا وبناء جدا، خيث قال:”نطمح أكثر للعمل سويا”. مبرزا أن الشراكة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية قوية جدا

وحسب تصريحات المسؤول الأمريكي، فقد تم التطرق خلال اللقاء إلى الأوضاع في أوروبا وفي شمال افريقيا، مشيرا إلى أن البلدين يعملان قدما من أجل توطيد هذه الشراكة في المنطقة التي تشهد تطورات كبيرة.

للإشارة، فقد حضر اللقاء عن الجانب الجزائري، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن، بومدين بن عتو، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، اللواء مهنى جبار.

وحضر عن الجانب الأمريكي، المساعدة الرئيسية لنائب كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، يائيل لومبرت. وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيت مور أوبن.

رمزي أحمد توميات

7 ديسمبر، 2022

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