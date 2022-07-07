ماكرون يهنئ الرئيس تبون ويعلن عن زيارته الجزائر قريبا

7 يوليو، 2022

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, التهاني لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسة احتفال الجزائر بذكرى ستينية الإستقلال, و استرجاع السيادة الوطنية

وقال الرئيس الفرنسي ماكرون “في هذا اليوم والجزائر تحتفي بستينية استقلالها. أعرب عن سعادتي وتهاني الخالصة، باسمي وباسم بلدي، لسيادتكم وللجزائر وشعبها”.

وكشف ، إيمانويل ماكرون، أنه سيزور الجزائر قريبا، بناء على الدعوة التي تلقاها من رئيس الجمهورية، عبد المجبد تبون, موضحا, “استجابة لدعوتكم، سأكون سعيدا بزيارة الجزائر قريبا. لنطلق سويا الاجندة الثنائية الجديدة على اساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة بلدينا”.

وتابع ماكرون “أرجو أن نتمكن من العمل منذ الآن لدعم هذا الطموح. واجدد لكم باسمي وباسم فرنسا بمناسبة عيد الاستقلال”.

ش.ن

7 يوليو، 2022

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