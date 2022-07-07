ماكرون يهنئ الرئيس تبون بالذكرى الستين للاستقلال

7 يوليو، 2022
تلقى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون التهاني من طرف رئيس فرنسا إيمناويل ماكرون، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية، في بيان لها.
ووفقا للبيان، فإن تهاني ماكرون كانت بمناسبة الذكرى الستين لاسرجاع السيادة الوطنية، حيث تقدم باسمه الخاص وباسم بلده بالتهاني للرئيس تبون وللشعب الجزائري.
وأعرب ماكرون في رسالته للرئيس تبون عن سعادته بزيارة قريبا، حيث قال:”في الزيارة المقبلة سنبعث سويا الأجندة الثنائية المبنية على الثقة في إطار الاحترام المتبادل لسيادة البلدين”.
وأضاف الرئيس الفرنسي بالقول: ” أرجو أن نتمكن من العمل منذ الآن لدعم هذا الطموح على أسس متينة وتدوينه ضمن أجندة مشتركة”.
ليديا كبيش
7 يوليو، 2022

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