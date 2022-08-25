ماكرون: لدينا ماض مشترك معقد لم يسمح لنا بالانطلاق نحو مستقبل افضل لعلاقاتنا

ماكرون: لدينا ماض مشترك معقد لم يسمح لنا بالانطلاق نحو مستقبل افضل لعلاقاتنا

ترأس مساء اليوم الخميس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ندوة صحفية مشتركة، مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث جدد هذا الأخير تعازيه الخالصة في ضحايا الحرائق التي مست عددا من ولايات الوطن.

وقال الرئيس ماكرون: “لدينا ماض مشترك معقد، لم يسمح لنا في الكثير من المرات الانطلاق نحو مستقبل افضل لعلاقاتنا، كما لدينا إرادة قوية لتأسيس لجنة مشتركة لدراسة مسألة التاريخ، لكننا نطمح للأفضل بفضل الأجيال الصاعدة”

وأضاف الرئيس الفرنسي:” نسعى سويا لمواصلة الجهود لتطوير التعاون في مجالي الرقمة والصناعات السينيموغرافية”. مضيفا بالقول:”لدينا رغبة في تكثيف التعاون في مجال البحث العلمي والتعاون بين جامعات بلدينا”.

أما في اطار مكافحة الارهاب، فقال الرئيس ماكرون :”سنواصل التنسيق حول مسائل الأمن ومكافحة الإرهاب”.

رمزي أحمد توميات

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