مادورو: الرئيس تبون رجل بالغ الذكاء ومطلّع على تاريخ بلاده وتاريخ شمال إفريقيا

21 يونيو، 2022

أعرب رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو عن تقديره لشخصية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث قال”: لقد ترك لدي الرئيس الجزائري انطباعاً قوياً فهو رجلٌ مثقف جداً، وذكي جداً، وحازم جداً، وجادّ للغاية”.

وأضاف مادورو في حوار مع قناة “الميادين” إن: “الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رجل بالغ الذكاء، ومطلّع على تاريخ بلاده وتاريخ شمال إفريقيا. وعلى تاريخ الشعوب العربية، وشعوب البحر المتوسط، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة الكاريبي”.

وختم مادورو حديثه عن الرئيس تبون بالقول: ”أعتقد أنّ صداقة نشأت بيننا، وستسطر صفحات جديدة من السعادة لشعبينا”.

رمزي أحمد توميات

21 يونيو، 2022

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