مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين يلقى حتفه في تحطم طائرته الخاصة

قتل مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين رفقة 10 أشخاص اثر تحطم طائرة خاصة في مقاطعة تفير الروسية، واكدت سلطة الطيران المدني الروسية أن اسم زعيم مجموعة فاغنر العسكرية كان بين قائمة الركاب.

وسقطت الطائرة خلال توجهها من موسكو إلى سان بطرسبورغ بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية.

وكانت طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز “إمبراير” قد تحطمت في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها، وذكر بيان المكتب الصحفي لهيئئة الطيران المدني الروسية أن يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت.

وذكر بيان نقلته وكالة تاس : “كانت الطائرة من طراز (إمبراير) في رحلة لها من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة سان بطرسبورغ. وكان على متنها 3 طيارين و7 ركاب. وجميعهم لقوا حتفهم”.

ش.ن/الوكالات

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