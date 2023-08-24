مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين يلقى حتفه في تحطم طائرته الخاصة

24 أغسطس، 2023

قتل مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين رفقة 10 أشخاص اثر تحطم طائرة خاصة في مقاطعة تفير الروسية، واكدت سلطة الطيران المدني الروسية أن اسم زعيم مجموعة فاغنر العسكرية كان بين قائمة الركاب.

وسقطت الطائرة خلال توجهها من موسكو إلى سان بطرسبورغ بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية.

وكانت طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز “إمبراير” قد تحطمت في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها، وذكر بيان المكتب الصحفي لهيئئة الطيران المدني الروسية أن يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت.

وذكر بيان نقلته وكالة تاس : “كانت الطائرة من طراز (إمبراير) في رحلة لها من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة سان بطرسبورغ. وكان على متنها 3 طيارين و7 ركاب. وجميعهم لقوا حتفهم”.

ش.ن/الوكالات

24 أغسطس، 2023

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