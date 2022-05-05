أنهت مؤسسة بريد الجزائر، إلى علم زبائنها أن التطبيق الوحيد و الرسمي التابع لها المتوفر على البلاي ستور هو تطبيق بريدي موب .

وأبرزت المؤسسة في تنبيهها، أن كل التطبيقات الأخرى لا تعود ملكيتها إلى المؤسسة ، مؤكدة أنها ليست مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن استعمالها.

كما لفتت إلى أن الاطلاع على رصيد الحسابات يكون من الموقع الرسمي https://eccp.poste.dz/ (لا يوجد تطبيق في البلاي ستور)

أما بخصوص الخدمات عبر الانترنت، طلب البطاقة الذهبية، تعبئة الرصيد ودفع الفواتير، فتكون عبر https://baridinet.poste.dz/

رمزي أحمد توميات

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