عطاف يجري محادثات مع وزير خارجية جمهورية ترينيداد وتوباغو

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، محادثات مع وزير خارجية جمهورية ترينيداد وتوباغو، آمري براون، الذي سترأس بلاده الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها القادمة ابتداءا من شهر سبتمبر المقبل.

وجاء ذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها عطاف إلى نيويورك بتكليف من رئيس الجمهورية من أجل حشد الدعم لترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن

وهنأ رئيس الدبلوماسية الجزائرية نظيره من جمهورية ترينيداد وتوباغو على قرب تولي بلاده هذه المسؤولية الهامة، معربا له عن دعم الجزائر الكامل للمساهمة في نجاح رئاستها لأشغال الجمعية العامة، وموجها الدعوة للرئيس المقبل للقيام بزيارة إلى الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد استعرض الطرفان سبل وآفاق التعاون بينهما لحشد المزيد من الدعم لترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن، خاصة من قبل دول منطقة البحر الكاريبي، وذلك تحسبا للانتخابات المزمع عقدها بالجمعية العامة يوم السادس جوان المقبل.

ومن جهته أكد آمري براون استعداد بلاده للمساهمة في هذا الجهد انطلاقا من العلاقات المتميزة بين البلدين وما يجمعهما من التزام مشترك بمبادئ وقيم ميثاق الأمم المتحدة وتمسك متبادل بأهداف حركة عدم الانحياز أمام ما يشهده مناخ العلاقات الدولية من استقطاب متزايد وتوترات متصاعدة.

رمزي أحمد توميات

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