ليلة المولد النبوي الشريف…الحماية المدنية تسجل 10 تدخلات لاخماد الحرائق

28 سبتمبر، 2023

سجلت مصالح الحماية المدنية 10 تدخلات على مستوى ولاية الجزائر حيث تدخلت من اجل إخماد 10 حرائق مختلفة. على مستوى عدة بلديات بسب إستعمال المفرقعات والألعاب النارية.

وحسب ذات المصالح فقد تم على مستوى بلدية بوزريعة اخماد حريق حشائش بسيدي يوسف إخماد حريق حشائش بحي كتاب ،cnep بشوفالي. و إخماد حريق اشجار زيتون بحي 373 مسكن .

كما تم ببلدية المقارية لخماد حريق سيارة على مستوى حي سيلا بالمقارية بسبب رمي الالعاب النارية اما ببلدية درارية فقد تم اخماد حريق حشائش بالقرب من ثانوية الريش.

وفي ‌بلدية الكاليتوس تم اخماد حريق نخيل بالقرب من ثانوية رمضانية بالكاليتوسأما على مستوى بلدية سيدي موسى فقد تم اخماد حريق اشجار الصنوبر الحلبي بوسط مدينة سيدي موسى.

كما تم في بلدية القبة اخماد حريق حشائش يابسة على مستوى محور دوران قاريدي 02، واخيرا بلدية واد قريش تم اخماد 02 حريقين حشائش يابسة على مستوى طريق فري فالون باتجاه الأبيار

في المقابل أكدت مصالح الحماية المدنية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

ليديا كبيش

28 سبتمبر، 2023

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