ليكون منصة للشعوب العربية…فعاليات المجتمع المدني تثمن مخرجات نداء وهران

اشاد البيان الختامي الصادر عن المرصد الوطني لفعاليات المجتمع المدني بمخرجات نداء وهران الذي انعقد شهر سبتمبر الماضي.

اختتمت الأربعاء جلسات فعاليات المجتمع المدني التي انعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية ، واشاد البيان الختامي بمخرجات نداء وهران المنبثق عن “منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك”.

يذكر ان المنتدى انعقد من قبل المرصد الوطني للمجتمع المدني، في مدينة وهران في 14سبتمبر 2022 ، لا سيما ما تعلق منه بإطلاق مسار تأسيس منتدى دائم للمجتمع المدني العربي تحت اسم “منتدى وهران للمجتمع المدني العربي” ليكون منصة وفضاء للحوار وتبادل الأفكار حول أمثل السبل للتكفل بالانشغالات والتطلعات المشروعة للشعوب العربية.

ف.س

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