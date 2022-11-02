ليبيا تشدد على ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية من أراضيها

دعا اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الى ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وقال المنفي في كفمة ألقاها في اليوم الثاني من أشغال الجامعة العربية :”ندعو الأشقاء لتبني موقف موحد تجاه ليبيا كما ندعو لتبني موقف موحد تجاه ما يتعلق بإخراج المرتزقة”.

وأردف ذات المتحدث بالقول :”منذ أكثر من عقد من الزمن قد مر، ولازال الشعب الليبي يلتمس طريقه إلى إعادة بناء دولته على أسس الحرية والديمقراطية والقـــانون، غير أن هذا الهـدف لازال محفوفاً بالتحديات، محليا وإقليميا ودوليا”.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بموقف الحكومة الأسترالية بالتراجع عن قرارها باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، مؤكدا مواقف ليبيا الثابتة تجاه القضايا العربية.

رمزي أحمد توميات

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