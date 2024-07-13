لويزة حنون تنسحب من المسار الانتخابي لرئاسيات 07 سبتمبر

13 يوليو، 2024
لويزة حنون تنسحب من المسار الانتخابي لرئاسيات 07 سبتمبر

أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، اليوم السبت، انسحابها من المسار الانتخابي لرئاسيات 07 سبتمبر، وجاء هذا القرار بعد اجتماع المكتب السياسي في دورة طارئة.

وأورد البيان “لويزة حنون تعلن رسميا عدم مشاركة الحزب في المسار الانتخابي المتعلّق بالرئاسيات المقبلة كليًا. أي وقف حملة جمع تزكيات الناخبين. وعدم المشاركة في الحملة الإنتخابية وفي عملية التصويت يوم 7 سبتمبر المقبل”.

وقالت لويزة حنون، في فيديو بثّ على الصفحة الرسمية لحزب العمال على فايسبوك، “أعلن رسميا عدم مشاركة حزب العمال في المسار الانتخابي المتلعق بالرئاسيات المقبلة كليا، أي وقف حملة جمع التوقيعات وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية وعدم المشاركة في عملية التصويت يوم 7 سبتمبر”.

و انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كوثر غريبي

13 يوليو، 2024
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2024
زر الذهاب إلى الأعلى