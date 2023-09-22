لوناس مقرمان يترأّس أشغال الدورة العاشرة للمشاورات السياسية الجزائرية الفرنسية

ترأّس لوناس مقرمان، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أمس الخميس، بباريس، أشغال الدورة العاشرة للمشاورات السياسية الجزائرية الفرنسية، مناصفة مع نظيرته الفرنسية، آن ماري ديكوت، الأمينة العامة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، حسب ما كشفه بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و سمحت هذه الدورة للطرفين حسب ذات المصدر، بإجراء تقييم مرحلي استعدادًا للاستحقاقات الثنائية المرتقبة، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية في مجال التعاون الثنائي.

كما تركّزت المحادثات حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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