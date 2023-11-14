لوفيغارو الفرنسية: “سفراء فرنسيون يوقعون مذكرة ضد ماكرون لانحيازه لـ”إسرائيل”

قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، أن عشرة سفراء ودبلوماسيين فرنسيين يعملون في الشرق الأوسط والمغرب العربي، وقّعوا مذكّرة جماعية تعرب عن أسفهم لانحياز ماكرون لإسرائيل في حربها ضد غزة، وأرسلوها إلى قصر الإليزيه ووزارة الخارجية الفرنسية.

و اعتبرت لوفيغارو هذه المذكرة بمثابة “انقلاب دبلوماسي”، وقالت إن الخطوة “غير مسبوقة في تاريخ الدبلوماسية الفرنسية”.

وكشفت الصحيفة الفرنسية، أن الموقعين على المذكرة لم يستشيروا دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية التي يتبع لها الموقعون، إلا أن دبلوماسيين كثيرين ممن يعملون في مقر الوزارة في باريس يدعمونها سراً.

كما نقلت لوفيغارو عن دبلوماسي قوله إن السفراء يلاحظون خسارة فرنسا للمصداقية في العالم العربي، وإن هذه المذكرة تحمل مواصفات “الانشقاق”.

و جاء في المذكرة الجماعية للسفراء أن “الاتهامات توجه لفرنسا في بعض الدول العربية بأنها متواطئة في الإبادة الإسرائيلية ضد غزة، وقد وصل الغضب ضد فرنسا إلى حد تهديد أحد السفراء الفرنسيين في المنطقة بالقتل”، حسب ما أوردته ذات الصحيفة.

شرف الدين عبد النور

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