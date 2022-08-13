لمواجهة حرائق الغابات…وزارة الفلاحة تدعو إلى رفع مستوى اليقظة

13 أغسطس، 2022

أصدرت، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم السبت، بيانا هاما في ظل استمرار موجة الحر على ولايات الوطن، أين شددت من خلاله  على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة و الجاهزية القصوى لمواجهة ومكافحة حرائق الغابات.

ودعت وزارة الفلاحة، كافة المتدخلين في إطار المخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات على المستوى المركزي والمحلي الى ضرورة الرفع من مستوى اليقظة و الجاهزية القصوى.

كما طالبت ذات المصالح، بضرورة وضع كافة الأجهزة في حالة تأهب للتدخل ومواجهة أي ظرف طارئ وذلك خلال كل فترة موسم الاصطياف.

وعليه دعت وزارة الفلاحة، إلى تكثيف الدوريات على مستوى كل الفضاءات الغابية وبمحاذاتها (الأجهزة الأمنية، مصالح الغابات والحماية المدنية في إطار تنفيذ المخطط الوطني للوقاية و مكافحة الحرائق.

كما ذكرت الوزارة، كافة المواطنين، واللجان المحلية للسكان المجاورين للغابات، بضرورة التقيد بكافة الإجراءات الوقائية، مبرزة أن حماية الثروة الغابية والمحافظة عليها، مسؤولية الجميع وتقتضي المزيد من الحيطة والحذر واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية طيلة فترة موسم الإصطياف.

رمزي أحمد توميات

13 أغسطس، 2022

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