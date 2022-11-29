لمدة 15 عاماً…قطر تبرم اتفاقا لمد ألمانيا بالغاز

29 نوفمبر، 2022

قال سعد الكعبي رئيس قطر للطاقة إن شركته وقعت يوم الثلاثاء اتفاقا مع شركة كونوكو فيليبس لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا لمدة 15 عاما على الأقل ابتداء من عام 2026

وستوفر الصفقة لألمانيا مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، تصل من رأس لفان في قطر إلى محطة الغاز الطبيعي المسال في برونسبوتل بشمال ألمانيا. طولها 27 عاما – قطر تبرم صفقة طويلة المدى مع الصين لتزويدها بالغاز

وقال الكعبي “ألمانيا تمثل أكبر سوق للغاز في أوروبا… ونحن ملتزمون بدعم أمن الطاقة فيها”. وأفاد الكعبي أن الاتفاقيتين بين برلين والدوحة “تساهمان في دعم جهودنا في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا بشكل عام وفي جمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل خاص”.

ف.س

29 نوفمبر، 2022

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