لمباشرة تجسيد البرنامج التكميلي وترسيمه ميدانيا: رئيس الجمهورية يأمر الحكومة بعقد اجتماعها القادم في ولاية تيسمسيلت

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص البرنامج التكميلي للتنمية، لولاية تيسمسيلت ، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، الحكومة بعقد اجتماعها، الأربعاء المقبل، بولاية تيسمسيلت، ومباشرة تجسيده وترسيمه ميدانيا.

وعقب افتتاح الجلسة من قبل رئيس الجمهورية وعرض الوزير الأول لحصيلة النشاط الحكومي للأسبوعين الماضيين ، حثّ رئيس الجمهورية على الأخذ بعين الاعتبار تسريع استكمال أشغال خط السكة الحديدية، الرابط بين تيسمسيلت وبوغزول، ومباشرة أشغال تأهيل الطرقات، التي تربط ولاية تيسمسيلت بالولايات الأخرى حسبما أوضحه بيان رئاسة الجمهورية .

كما جاء في البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية الموافقة على مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 14، الرابط بين ولاية تيسمسيلت وخميس مليانة بولاية عين الدفلى، على مسافة 84 كيلومتر، وإعادة تهيئته.

وأكد البيان أيضا على دعم برنامج البناء الريفي بالولاية، بما يتناسب مع طابعها الفلاحي والسياحي، مع تخصيص أوعية عقارية، بالتنسيق مع مصالح الغابات، مما سيسمح بعودة العائلات للمهن الحرفية المشهورة في المنطقة.

يذكر أنه ترأس، اليوم الأحد، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لعرضين يتعلقان بالبرنامج التكميلي للتنمية، لولاية تيسمسيلت، وورقة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي.

فايزة سايح

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