لليوم السادس عشر على التوالي…أكثر من 50 شهيدا و عشرات الجرحى في غارات شنّها الاحتلال الصهيوني على مناطق مختلفة من غزة

لليوم السادس عشر على التوالي…أكثر من 50 شهيدا و عشرات الجرحى في غارات شنّها الاحتلال الصهيوني على مناطق مختلفة من غزة

استشهد أكثر من 50 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، منذ فجر اليوم الأحد، في غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، خلال العدوان المتواصل لليوم السادس عشر على التوالي.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية “وفا”، نقلا عن مستشفيات قطاع غزة، باستشهاد أكثر من 50 شهيدا وعشرات المصابين بينهم حالات خطرة، جراء القصف الصهيوني على عديد المناطق في القطاع، استهدف في مجمله منازل، وشققا سكنية.

وشنت الطائرات الحربية الصهيونية سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واستهدفت منازل، وأوقعت شهداء ومصابين، بينهم أطفال ونساء، حسب ذات المصدر.

كما استهدفت طائرة حربية صهيونية منزلا في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ودمرته بشكل كامل، كما قصفت آخر غرب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وأوقعت إصابات في صفوف من لجأوا إليه.

و أوقعت غارة صهيونية أخرى شهداء وجرحى وسط مدينة خان يونس، وما زالت أعداد من الفلسطينيين تحت الركام، تحاول فرق الإنقاذ انتشالهم، حسب وكالة “وفا”.

واستهدفت طائرة حربية صهيونية شقة في برج سكني بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى، بالإضافة إلى ارتقاء آخرين في استهداف منزل في شارع البشيتي بمدينة رفح جنوب القطاع.

وقصفت طائرة حربية منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع 9 شهداء و15 مصابا.

ودمّر طيران الاحتلال الحربي برج النصر المعروف ببرج “موسى عرفات” بشكل كامل في حي النصر شمال مدينة غزة.

كما أفادت وكالة “وفا” بوجود جثامين أكثر من 80 شهيدا في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عقب القصف الصاروخي الصهيوني العنيف، الليلة الماضية.

وأشارت ذات الوكالة إلى وصول عدد من الإصابات إلى المستشفى، جراء استمرار الغارات على منازل الفلسطينيين شرق المدينة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الصهيوني عشرات القذائف صوب المناطق الشرقية على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وتركّزت في أحياء مدينة غزة الشرقية وتحديدا التفاح والزيتون والشجاعية ومنطقة جحر الديك إلى الجنوب الشرق من المدينة، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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